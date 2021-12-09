Fenerbahçe'de büyük rotasyon - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'de büyük rotasyon

Fenerbahçe'de büyük rotasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maça 7 farklı isimle çıktı.

Fenerbahçe, Uefa Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maça 7 farklı isimle çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Eintracht Frankfurt ile karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, ligdeki Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı. Ligde Pazartesi günü oynayacağı Gaziantep maçını düşünen Portekizli teknik adam, as oyuncularını dinlendirdi. Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Tisserand, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Rossi, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel yedekler arasında yer alırken, UEFA listesinde yer almayan Crespo maç kadrosunda bulunmadı. Bu futbolcuların yerine Serdar Aziz, Sosa, Miha Zajc, Pelkas, Novak, Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci ilk 11'de oynadı. - İSTANBUL

Okocha yeniden Kadıköy'de

Okocha yeniden Kadıköy'de

 Kanarya, Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor! Fenerbahçe-E.Frankfurt maçı başladı

Kanarya, Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor! Fenerbahçe-E.Frankfurt maçı başladı

 Deprem etkisi yapan iddia! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti

Deprem etkisi yapan iddia! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title