Fenerbahçe'de pozitif vaka
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Fenerbahçe'de pozitif vaka

14.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:02
Fenerbahçe'de pozitif vaka

Fenerbahçe Kulübü, bir idari personelin Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, bir idari personelin Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra'da yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır. İzolasyon ve karantina süreci başlamış olup, tesislerimiz dezenfekte edilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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