Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir idari personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir idari personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

22.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:40
Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir idari personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir idari personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir idari personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Medipol Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Kovid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir." denildi.

Test sonuçları pozitif çıkan isimlerin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 12:40:20. #1.14#
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