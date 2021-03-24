Fenerbahçe'de bir futbolcu daha koronavirüse yakalandı
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Fenerbahçe'de bir futbolcu daha koronavirüse yakalandı

24.03.2021 19:51 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:57
Fenerbahçe'de bir futbolcu daha koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde, bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Futbolcunun izolasyona alındığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de daha önce de toplam 4 futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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