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Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi

Süper Lig'in 33'üncü haftasında pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi
15.07.2020 20:43 | Son Güncelleme: 15.07.2020 21:00

Süper Lig'in 33'üncü haftasında pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sahada toplanan teknik heyet ve oyuncular, Türk bayrağı ile objektiflere poz verdi. 

Antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışmaları yapan futbolcular ardından sahaya geçti ve 3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.


Kaynak: DHA

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