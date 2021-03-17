Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

17.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:46
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sinan Gümüş, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, idmanın ikinci bölümünde ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Sadık Çiftpınar, Mesut Özil ve Gökhan Gönül'ün tedavisine devam edildi. Filip Novak ise özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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