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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 17'nci haftasında 19 Aralık Pazar günü Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'in 17'nci haftasında 19 Aralık Pazar günü Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, günü özel programlar eşliğinde tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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