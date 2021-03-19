Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Çift kale maçla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sinan Gümüş, takımla çalışırken, Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla, idmanın ikinci bölümünde ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Sakatlığı bulunan oyuncular Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil'in ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever