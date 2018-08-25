Fenerbahçeli Futbolcular Yeni Malatyaspor Maçını Kesinlikle Kazanmak İstiyor

Göztepe ile deplasmanda önemli bir maç oynayacak olan Fenerbahçe'de; futbolcular yenilgiyi aklından geçirmiyor, beraberliği dahi teleffuz etmiyorlar.

Kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın önderliğinde bir toplantı yapan oyuncular, Yeni Malatyaspor mağlubiyetini camiaya ve taraftara unutturmaları gerektiğinin altını çizerken, Göztepe maçının kesinlikle kazanılması gerektiğini belirtip, "Alınacak beraberliğin bile yenilgiden bir farkı olmayacak.

"TEK ÇAREMİZ KAZANMAK"

Malatya'ya kaybetmeseydik böylesine zorlu bir deplasmandan alınacak 1 puanın bile önemli olurdu. Ancak şu anda böyle bir durum yok. Tek çaremiz kazanmak. Takımdan önemli oyuncular ayrıldı ancak bu bizim Göztepe'yi yenmemize engel değil. Galibiyet için savaşacağız" şeklinde zafer sözü verdiler.