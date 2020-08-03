Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı Fenerbahçe Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.

Fenerbahçe Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilen bayramlaşmaya, yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri ile amatör branşlardan sporcular katıldı.

Törende konuşan Vefa Küçük, bayramlaşmaya büyük bir katılım olduğunu belirterek, "Bu, Fenerbahçe'mizin gücünü, birliğini ve beraberliğini gösteren güzel bir tablo." ifadesini kullandı.

Burak Çağlan Kızılhan da törene katılanların bayramını kutlayarak, "Başkanımız ve bizlere emanet ettiğiniz bu kutsal görev adına, yarınlara olan inancımız ve umudumuzla durmadan çalışıyoruz. Bu çalışmalarda en büyük motivasyonumuz ve gücümüz sizlersiniz. Birbirimize olan inancımız ve desteğimizle en doğru adımları atıp, inşallah en başarılı ve mutlu günlerle bir arada olacağız. Fenerbahçe değerleri çerçevesinde yarınlarımıza en güzel şekilde yürüyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA