Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 29-30 Mayıs'ta yapılacak
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 29-30 Mayıs'ta yapılacak

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 29-30 Mayıs'ta yapılacak
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün çevrim içi gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında konuşan genel sekreter Burak Kızılhan, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda seçimin 5-6 Haziran'da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Fenerbahçe Kulübünün başkanlık seçiminde toplam 28 bin 528 kişinin oy kullanabileceği de açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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