Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları devam etti
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Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular antrenmanın basına açık olan son bölümünde pas istasyon çalışması yaptı.

Antrenmanda Gökhan Gönül, Enner Valencia ve Serdar Aziz takımdan ayrı düz koşu yaparken, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti sakatlıkları nedeniyle idmanda yer almadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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