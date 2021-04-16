Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

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Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.

Pas ile koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel ve bireysel organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Enner Valencia ve Gökhan Gönül takımdan ayrı koşu çalışması yaparken, Serdar Aziz de tedbir amaçlı takımdan ayrı çalıştı. Tedavileri süren Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar ise antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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