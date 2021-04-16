SPOR Fenerbahçe'de Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor
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SPOR Fenerbahçe'de Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyorSerhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 35'inci haftasında pazar günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe'de Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 35'inci haftasında pazar günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına açık bölümünde pas-istasyon çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ardından taktik çalışmalar yaptı. Fenerbahçe'de Enner Valencia, Gökhan Gönül ve Serdar Aziz takımdan ayrı düz koşu yaparken; Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin ise tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SPOR Fenerbahçe'de Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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