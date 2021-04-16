SPOR Fenerbahçe'de Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyorSerhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 35'inci haftasında pazar günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 35'inci haftasında pazar günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına açık bölümünde pas-istasyon çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ardından taktik çalışmalar yaptı. Fenerbahçe'de Enner Valencia, Gökhan Gönül ve Serdar Aziz takımdan ayrı düz koşu yaparken; Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin ise tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı