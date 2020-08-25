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Fenerbahçe'de barbekü partisi düzenlendi

Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet arasında barbekü partisi düzenlendi.

Fenerbahçe'de barbekü partisi düzenlendi
25.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:10

Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet arasında barbekü partisi düzenlendi.

Düzce'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet, barbekü partisinde bir araya geldi. Tesislerin bahçesinde gerçekleşen etkinlikte buluşan futbolcular ve teknik heyet, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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