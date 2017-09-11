Fenerbahçe'de Ayrılık

Fenerbahçe Doğuş, Makedon oyuncu Pero Antic ile yollarının ayrıldığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:



"Yeni sezon yapılanması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Makedon oyuncu Pero Antic ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.



2015 yılında Fenerbahçe Ailesi'ne katılan ve sarı-lacivertli forma için mücadele ettiği iki sezonda bir Euroleague, iki Basketbol Süper Ligi, bir Türkiye Kupası ve bir de Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonlukları yaşayan Pero Antic, parkeye koyduğu hırs ve kazanma arzusuyla taraftarlarımızın takdirini kazanmıştır.



Pero Antic'e, Fenerbahçe'ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



(İHA)