Ferdi Kadıoğlu, takımla çalışmalara başladı
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Ferdi Kadıoğlu, takımla çalışmalara başladı

31.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:29
Ferdi Kadıoğlu, takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman saat 11.30'da başladı. Dün oynanan Çaykur Rizespor maçında görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda yapılan pas çalışmasıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandı.

İmplant çıkarma operasyonu geçiren Ferdi Kadıoğlu, takımla birlikte çalışmalara başladı. Öte yandan Gökhan Gönül, topla çalışmalara; Sinan Gümüş ve Sadık Çiftpınar ise sahada koşu çalışmalarına başladı. Marcel Tisserand'ın da tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Hatay'a hareket edecek.


Ferdi Kadıoğlu, takımla çalışmalara başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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