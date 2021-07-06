Fenerbahçe'de antrenörler sahada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'de antrenörler sahada

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Haberler | Spor

- Fenerbahçe'de antrenörler sahada Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira'nın yardımcıları, antrenmanlarda sahanın her bölgesinde yer alıyor.

- Fenerbahçe'de antrenörler sahada

DÜZCE - Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira'nın yardımcıları, antrenmanlarda sahanın her bölgesinde yer alıyor.

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira'nın yardımcıları, antrenmanlarda sahanın her yerinde oyuncularla tek tek ilgileniyor. Pereira'nın yardımcıları Filipe Almeida, Luis Silva, Bruno Moura, Antonio Ascensao ve Luis Nuno, antrenman sahası içerisinde çalışılan set organizasyonlarında oyuncularla birebir ilgilenip, bilgilendirmede bulunuyor. Pereira'nın daha önceki döneminde taktik, kondisyon antrenörleri gibi isimler saha içerisinde çok fazla yer almazken, Pereira bu isimleri sahanın içerisinde oyuncularla yakından ilgilenmesi için görevlendirdi.

Fenerbahçe'de antrenörler sahada
Fenerbahçe'de antrenörler sahada
Fenerbahçe'de antrenörler sahada
Fenerbahçe'de antrenörler sahada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar

Vitor Pereira'nın transferini istediği golcü Marko Arnautovic, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı
Vitor Pereira'nın transferini istediği golcü Marko Arnautovic, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı
Röportaj verirken gözyaşlarına boğulan Merve Akpınar'a Fenerbahçe'den destek: Türkiye'deki kız çocuklarının umudusun
Röportaj verirken gözyaşlarına boğulan Merve Akpınar'a Fenerbahçe'den destek: Türkiye'deki kız çocuklarının umudusun
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Kartal Tibet Müslüm Gürses Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Diego Salih Uçan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe'de antrenörler sahada - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 11:34:52. #1.15#

title