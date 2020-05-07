Fenerbahçe'de antrenmanlar sürüyor
07.05.2020 15:01 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:01
Fenerbahçe, korona virüs nedeniyle ara verilen ve haziran ayında başlaması planlanan Süper Lig hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, korona virüs nedeniyle ara verilen ve haziran ayında başlaması planlanan Süper Lig hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışmalarını 1 günlük aranın ardından bugün sürdürdü. Futbolcular 4'erli gruplar halinde, ısınmanın ardından dayanıklılık testine girdi. Antrenman aerobik koşuyla sona erdi.
(İHA)
Kaynak: İHA