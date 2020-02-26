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Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

26.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:30
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü

, Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman; 3'erli takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla sona erdi.Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.


Kaynak: DHA

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