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Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

İdman, pas organizasyonlarının ardından yapılan dar alanda çift kale maç ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Altay Bayındır, bireysel çalışmalarını sürdürdü.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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