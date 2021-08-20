Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dün akşam HJK Helsinki ile oynanan maçta ilk 11'de başlayan oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Enner Valencia antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'un tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, pazar akşamı evinde oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sörloth'ta bomba gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon
Sörloth'ta bomba gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon
Jose Sosa, topu vermediği genç Arda Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı
Jose Sosa, topu vermediği genç Arda Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı
Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın dönüşü yüzleri güldürdü
Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın dönüşü yüzleri güldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Düm Tek Tek Haluk Levent Davut Güloğlu Demet Özdemir
Spor Muslera Arda Turan Lionel Messi Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 14:28:06. #1.15#

title