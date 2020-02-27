Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Daha sonra 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarının gerçekleştirildiği antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştirilecek idmanla hazırlıklarını noktalayacak.
Kaynak: AA