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Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

27.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:50
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarının gerçekleştirildiği antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştirilecek idmanla hazırlıklarını noktalayacak.

Kaynak: AA

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