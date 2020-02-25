Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıkları aktarıldı.
Çift kale maçla devam eden antrenmanın, bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: AA