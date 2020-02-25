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Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

25.02.2020 22:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 22:10
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV 'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıkları aktarıldı.

Çift kale maçla devam eden antrenmanın, bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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