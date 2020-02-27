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Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı idmanla devam etti.

27.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:08
Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürdü

, Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı idmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Yarı sahada yapılan çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.


Kaynak: DHA

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