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Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde gerçekleştirilen idmanda Adana Demirspor karşısında ilk 11'de maça başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı. Altay Bayındır, günü bireysel çalışmayla tamamladı. - İSTANBUL

Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları başladı

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