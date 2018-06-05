Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alt Yapının Başına Alexanko'yu Getiriyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 12 yıl boyunca Barcelona'nın alt yapısında gören yapan Jose Ramon Alexanko ile anlaşmaya çok yaklaştı.
Yeni yönetim sportif direktör, teknik direktör meselesinin ardından alt yapıya da el atacak. Başkan Koç'un alt yapıyı teslim edeceği kişi ise hemen hemen belli oldu.
Barcelona'nın alt yapısında 12 yıl görev yapan ve kendisi için efsane ifadesi kullanılan Jose Ramon Alexanko ile anlaşma çok yakın.
GÖRÜŞMELER YAPILDI
Başkan Ali Koç, 12 yıl boyunca Barcelona'nın alt yapısını yöneten Jose Ramon Alexanko'yu getirmeyi planlıyor. Şu anda TV'de futbol yorumculuğu yapan Alexanko ile Ali Koç'un görüşme yaptığı ve el sıkıştığı da gelen haberler arasında.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (3)
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sanane sen kendi takımna sahip çık ne ilgilendirir bende qazız yıldırımı sevmem ama eleştirmemCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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önce şu paralı satılık satılmış şifreli futbol kanallarını kaldırmadıktan sonra ne fenerbahceden nede türk futbolundan zerre kadar hiçbirşey olmaz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bir GS li olarak Fenerin başına kaliteli Başkanın gelmesi ülkemiz içinde güzel birşey kabadayı sokak ağzı ile ne ülke ne klup yönetilir...Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır