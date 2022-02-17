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Fenerbahçe'de altyapıdan 5 isim kadroda

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de altyapıdan 5 isim kadroda

Fenerbahçe'de Slavia Prag karşısında altyapıdan 5 isim kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'de Slavia Prag karşısında altyapıdan 5 isim kadroya dahil edildi.

Sakatlık ve hastalık sebebiyle 8 oyuncusundan yoksun kalan sarı-lacivertlilerde, kulübeyi ağırlıklı altyapı oyuncuları oluşturdu. Ertuğrul Çetin (18), Ruha Arda Aksoy (18), Arda Güler (16), Erkan Arda Çağdaş (18) ve Bora Çuha (18) teknik direktör İsmail Kartal'dan Slavia Prag karşısında şans bekledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Slavia Prag, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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