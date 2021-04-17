Fenerbahçe'de Altay şoku!
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Fenerbahçe'de Altay şoku!

Fenerbahçe'de Altay şoku!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın el bilek kemiğinde kırık tespit edildi.

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Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın el bilek kemiğinde kırık tespit edildi.

Fenerbahçe'de yarın oynanacak olan Medipol Başakşehir maçı öncesinde Altay Bayındır şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada genç kalecinin dün gerçekleşen antrenmanda şut çalışması sırasında el bileği travması geçirdiği, yapılan kontrollerin sonucunda el bileği skafoid kemiğinde kırık saptandığı ve Bayındır'ın yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat olacağı belirtildi. - İSTANBUL

Fenerbahçe'de Altay şoku!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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