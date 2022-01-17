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Fenerbahçe'de Altay mesaisi sürdü

Fenerbahçe'de Altay mesaisi sürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Ülker Stadyumu'nda Altay'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Ülker Stadyumu'nda Altay'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. İdman; çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Berke Özer, Filip Novak ve Enner Valencia günü tedaviyle geçirirken, Altay Bayındır ise günü bireysel yaptığı çalışmayla tamamladı.


Fenerbahçe'de Altay mesaisi sürdü

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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Altay, Spor, Haber

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