Fenerbahçe'de Altay maçının hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 3'üncü haftasında 29 Ağustos Pazar günü deplasmanda Altay'ın konuğu olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında 29 Ağustos Pazar günü deplasmanda Altay'ın konuğu olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertlilerde, dün akşam HJK Helsinki ile oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan futbolcular, günü izin yaparak geçirdi.

İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken; Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'un ise tedavileri devam etti.

Fenerbahçe yarın yapacağı çalışmayla Altay maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, akşam 20.30'da İzmir'e gidecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı