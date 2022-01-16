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Fenerbahçe, Altay maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Altay maçı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacağı Altay mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacağı Altay mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü evinde Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda Antalyaspor karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular, günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Attila Szalai ve Miguel Crespo takımla çalışırken, Altay Bayındır ise günü bireysel yaptığı çalışmayla tamamladı. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Altay maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Altay maçı hazırlıklarına başladı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacağı Altay mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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