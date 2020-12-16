Fenerbahçe'de Altay kırmızı kart gördü
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Fenerbahçe'de Altay kırmızı kart gördü

16.12.2020 21:39 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:43
Fenerbahçe'de Altay kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Karacabey Belediyespor maçında ceza sahası dışında yaptığı elle müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Karacabey Belediyespor maçında ceza sahası dışında yaptığı elle müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor arasında oynanan müsabakanın 28. dakikasında sarı-lacivertli kaleci Altay Bayındır kırmızı kart gördü. Karacabeyli futbolcu Abdullah'ın orta sahadan attığı pasta kalesinden ayrılan Bayındır topu uzaklaştırmaya çalışırken yaptığı elle müdahalesi sonucunda hakem Emre Kargın tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu kartın sonucunda Altay saha dışında kalırken, Ömer Faruk Beyaz oyundan alınarak kaleye Oytun Özdoğan geçti.

Altay, Süper Lig'de oynanacak olan Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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