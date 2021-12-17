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Fenerbahçe'de Altay Bayındır saha çalışmalarına başladı

Fenerbahçe'de Altay Bayındır saha çalışmalarına başladı
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de 1,5 ay önce omzundan ameliyat edilen kaleci Altay Bayındır, saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'de 1,5 ay önce omzundan ameliyat edilen kaleci Altay Bayındır, saha çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Altay'ın yapılan son kontroller neticesinde antrenmandaki egzersiz hareketlerini tam kapasiteyle yapabileceğinin belirlendiği vurgulandı.

Saha çalışmalarına başlayan genç file bekçisinin ileriki günlerde kademeli olarak takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Altay Bayındır, ekim ayı sonunda Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan İttifak Holding Konyaspor müsabakasında omzu kırıldığı için ameliyat edilmişti.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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