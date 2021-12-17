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Fenerbahçe'de Altay Bayındır saha çalışmalarına başladı

Fenerbahçe'de Altay Bayındır saha çalışmalarına başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Altay Bayındır, saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Altay Bayındır, saha çalışmalarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan mücadelede sakatlık yaşayan Altay Bayındır, omzunda kırık tespit edilmemesine karşın acromioclavikuler seperasyon operasyonu geçirmişti. Başarılı kalecinin, yapılan son kontrollerinin ardından antrenmandaki egzersiz hareketlerini tam kapasite ile yapabileceği belirlendi. Saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır, önümüzdeki günlerde kademeli olarak takımla çalışmalarda yer alacak.


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