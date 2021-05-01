Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sevindirici haber
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sevindirici haber

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sevindirici haber
Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de elindeki bandaj çıkarılan kaleci Altay Bayındır, bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de elindeki bandaj çıkarılan kaleci Altay Bayındır, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. 

Süper Lig'in 35'inci haftasında Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanda sakatlananan ve el bileği skafoid kemiğindeki kırık sebebiyle ameliyat edilen Altay Bayındır, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tek eliyle yaptığı antrenmandan görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Altay Bayındır'dan sevindirici haber geldi. Başarılı kalecinin elindeki bandajın çıkarıldığı ve bireysel çalışmalarını bu şekilde sürdürdüğü öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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