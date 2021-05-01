Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında 3 Mayıs Pazartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında 3 Mayıs Pazartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

Altay Bayındır ve Nazım Sangare bireysel çalışırken, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'ın tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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