Fenerbahçe'de Altay antrenmana katılmadı

- Fenerbahçe'de Altay antrenmana katılmadı Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdüİSTANBUL - Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

29.08.2019 13:35
Fenerbahçe'de Altay antrenmana katılmadı

- Fenerbahçe'de Altay antrenmana katılmadı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sırtındaki ağrı sebebiyle kaleci Altay çalışmaya katılmadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, idmanın basına açık kısmında 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Moses, Isla, Hasan Ali ve sırtında hissettiği ağrı nedeniyle Altay katılmadı.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe'de Altay antrenmana katılmadı
Kaynak: İHA
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