Fenerbahçe'de Alper Potuk, Galatasaray'da ise Nagatomo ile Luyindama'ya lisans çıkarılmadı
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda Alper Potuk'a, Galatasaray Futbol Takımı'nda ise Yuto Nagatomo ile Christian Luyindama'ya ikinci yarı için lisans çıkarılmadı.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda Alper Potuk'a, Galatasaray Futbol Takımı'nda ise Yuto Nagatomo ile Christian Luyindama'ya ikinci yarı için lisans çıkarılmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2. transfer tescil döneminin ardından kulüplerin A takım oyuncu listelerini resmi sitesinde yayımladı.
Fenerbahçe'nin ikinci yarı kadrosunda Alper Potuk'a yer verilmemesi dikkati çekti. Sarı-lacivertli ekipte sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Mehmet Ekici, ikinci yarı listesinde yer aldı.
Galatasaray'da ise uzun süreli sakatlığı bulunan Luyindama ile yabancı oyuncu kısıtlaması nedeniyle Yuto Nagatomo'nun ismi kadroya yazılmadı.