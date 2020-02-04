Haberler » Spor » Fenerbahçe'de Alper Potuk, Galatasaray'da ise Nagatomo ile Luyindama'ya lisans çıkarılmadı - Spor

Fenerbahçe'de Alper Potuk, Galatasaray'da ise Nagatomo ile Luyindama'ya lisans çıkarılmadı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda Alper Potuk'a, Galatasaray Futbol Takımı'nda ise Yuto Nagatomo ile Christian Luyindama'ya ikinci yarı için lisans çıkarılmadı.

04.02.2020 19:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:32
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Galatasaray'da ise Nagatomo ile Luyindama'ya lisans çıkarılmadı

Futbol Takımı'nda 'a, Futbol Takımı'nda ise Yuto Nagatomo ile Christian Luyindama'ya ikinci yarı için lisans çıkarılmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. transfer tescil döneminin ardından kulüplerin A takım oyuncu listelerini resmi sitesinde yayımladı.

Fenerbahçe'nin ikinci yarı kadrosunda Alper Potuk'a yer verilmemesi dikkati çekti. Sarı-lacivertli ekipte sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Mehmet Ekici, ikinci yarı listesinde yer aldı.

Galatasaray'da ise uzun süreli sakatlığı bulunan Luyindama ile yabancı oyuncu kısıtlaması nedeniyle Yuto Nagatomo'nun ismi kadroya yazılmadı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler