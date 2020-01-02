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Fenerbahçe'de Alper Boğuşlu ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırma kararı aldı.

02.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:56
Fenerbahçe'de Alper Boğuşlu ile yollar ayrıldı
, kaleci antrenörü ile yollarını ayırma kararı aldı. Boğuşlu'nun yerine 'un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Boğuşlu'dan boşalan kaleci antrenörlüğü görevine Borussia Dortmund'un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop getirilmiştir. Knoop daha önce de Leipzig ve Bochum takımlarında görev almıştı. Knoop'a Fenerbahçe camiasına hoş geldin der, görevinde başarılar dileriz" ifadelerini kullanıldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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