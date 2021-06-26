Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan
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Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan

Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden başkan seçildi.

Fenerbahçe'de 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden başkan seçildi.

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi. 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Fenerbahçe Kulübü'nde 6 bin 682 kongre üyesi sandık başına geldi. 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçildi. Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun Divan Başkanlığı görevinde bulunan YDK Başkanı Vefa Küçük, "38 sandığımız var. Oylar bizim önümüzde. En az 3-4 kere de sağlamasını yaptık. 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden başkan seçildi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın

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