Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildi.

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildi.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ibra edildi. Gündemin 7. maddesinde yer alan A fıkrasında 01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 dönemi arasındaki faaliyetlerinden dolayı mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ve yine 7. madde B fıkrasında yer alan 01 ocak 2020-31 Aralık 2020 dönemi arasındaki faaliyetlerinden dolayı mevcut yönetim kurulu ve üyelerinin ibra edilmesi, kongre üyeleri tarafından oy birliğiyle ibra edildi.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı