Fenerbahçe'de Ali Koç bilançosu

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - -160 maçta; 76 galibiyet, 39 beraberlik ve 45 mağlubiyet

-14 derbide sadece 2 galibiyet

Mustafa AKIN/İSTANBUL, – Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık döneminin ardından 2018'de göreve gelen Ali Koç'un başkanlığını üstlendiği sezonlarda sarı-lacivertli takım beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

Sarı-lacivertli ekibe 2018-19 sezonunda 16 futbolcu dahil edildi. 2019-20 sezonunda 14, 2020-21 sezonunda ise 22 oyuncuyu sarı-lacivertli renklere bağlandı. Fenerbahçe 2021-22 sezonunun ilk döneminde ise 9 oyuncu ile anlaşma imzaladı.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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