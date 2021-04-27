Mesut Özil, Alanyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edildi
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Mesut Özil, Alanyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edildi

Mesut Özil, Alanyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Öğle saatlerinde Alanya'ya gidecek olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Öğle saatlerinde Alanya'ya gidecek olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Mesut Özil de kamp kadrosuna dahil edildi.

Süper Lig'in 38. hafta maçında 29 Nisan Perşembe günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Alanya'ya giderek hazırlıklarını burada sürdürecek. Sarı-lacivertli takımda Alanyaspor mücadelesinin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Osman Ertuğrul Çetin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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