Fenerbahçe'de, Alanyaspor hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de, Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de, Alanyaspor hazırlıkları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Antalya kampında devam etti. Serik Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kamp yapan sarı-lacivertliler antrenman sahasına golf araçlarıyla geldi.

Teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 18.00'de başladı. Sarı-lacivertliler ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından idman, dayanıklılık koşularıyla tamamlandı. Pas çalışmasına Emre Belozoğlu'nun da katıldığı görüldü. Yıldız futbolcu Mesut Özil'in de takımla birlikte çalıştığı gözlemlenirken, Emre Belozoğlu bu futbolcuyla yakından ilgilendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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