Fenerbahçe'de Alanyaspor Hazırlıkları Devam Ediyor

Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, zorlu maçın hazırlıklarına devam etti.



Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, zorlu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Alper Potuk ve Robin van Persie katılmadı. Ağrıları bulunan Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, özel program dahilinde takımdan ayrı çalışırken, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado ise ilk bölümde takımla birlikte çalışıp ardından salonda kuvvet antrenmanı yaptı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, ardından dar alanda çift kale maçla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise futbolcular şut ve orta organizasyonları çalıştı.



Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek olan Fenerbahçe, yarın tek antrenman yapacak. - İSTANBUL