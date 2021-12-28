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Fenerbahçe'de Afyonspor mesaisi tamam

Fenerbahçe'de Afyonspor mesaisi tamam
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda yarın saat 21.00'de Afjet Afyonspor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda yarın saat 21.00'de Afjet Afyonspor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Sarı lacivertliler, bu antrenmanla Afjet Afyonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.


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