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Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Fenerbahçe'de, Fransız stoper Adil Rami'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

21.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:20
Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

'de, Fransız stoper Adil Rami'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Federasyonunun internet sitesinde futbolcunun bilgilerinin bulunduğu bölümde, Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüp Adil Rami ile 27 Ağustos 2019'da 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: AA
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