Fenerbahçe'de Adil Rami ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe'de Adil Rami ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Fransız stoper Adil Rami ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldı.

21.02.2020 18:45 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:45
Fenerbahçe'de Adil Rami ile yollar ayrıldı

, Fransız stoper Adil Rami ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü, Fransız oyuncu Adil Rami ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Adil Rami ile karşılıklı anlaşmaya varılarak, oyuncunun sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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