Fenerbahçe'de Adil Rami ile yollar ayrıldı

21.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:34

Fenerbahçe Kulübü, Fransız stoper Adil Rami ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldı.



Fenerbahçe Kulübü, Fransız oyuncu Adil Rami ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Adil Rami ile karşılıklı anlaşmaya varılarak, oyuncunun sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA